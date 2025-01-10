Vergi kaydı olmasına rağmen Bağ-Kur kaydı yapılmayan yaklaşık 600 bin esnaf ve sanatkârın mağduriyetine ilişkin konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugün hâlâ emeklilik tarihi uzayan, yıllardır prim ödeyemediği için mağdur olan vatandaşlarımız var. 4 Ekim 2000 öncesinde vergi kaydı olan ancak Bağ-Kur tescili yapılmayan esnaf ve sanatkârların sigortalılık haklarının başlatılması gerekiyor” dedi.

2000 yılından önce vergi kaydı bulunan ancak Bağ-Kur tescili yapılmayan binlerce esnaf ve sanatkâr, emeklilik haklarından faydalanamıyor. Yaklaşık 600 bin vatandaşı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi, hem bireysel hak kayıplarının önüne geçecek hem de sosyal güvenlik sistemine önemli bir katkı sağlayacak.

TESK Başkanı: Yeni bir düzenleme şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkârlara sigortalılık haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.

“Vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnaf ve sanatkârlara, 4 Ekim 2000 öncesi sigortalılık haklarının tanınması büyük önem taşıyor. Yeni bir yasal düzenlemeyle bu sorun çözülmeli” dedi.

Devlete 50 milyar lira gelir potansiyeli

Uzmanlar, yeni bir düzenleme ile Bağ-Kur tescili yapılmamış vatandaşlardan tahsil edilecek primlerin devlete 50 milyar liradan fazla gelir sağlayabileceğini öngörüyor. Her bir mağdurun ortalama 750 bin lira prim ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik sistemine katkı

TESK Başkanı Palandöken, bu düzenlemenin sosyal güvenlik sisteminin temel ilkelerine uygun bir adım olacağını dile getirdi. “Bu mağduriyetlerin giderilmesi, hem anayasal hakları koruyacak hem de sosyal adaleti tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

30 yıldan uzun süredir esnaflık yapan ancak sigorta tescili eksikliği nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan vatandaşlar, umutla yasal bir adım bekliyor.