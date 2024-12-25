Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Komisyonunun dördüncü toplantısında yüzde 30 zam oranıyla net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantı sonrası açıklanan yeni asgari ücret milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücretin dolar bazında karşılığı 628 dolara tekabül ediyor. Yapılan zam ise 47 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak özellikle altın bazında karşılaştırıldığında dikkat çekici gerilemeler yaşandı.

Altın bazında dramatik düşüş

2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken, 2024’te bu oran 1,13'e geriledi. Yeni asgari ücretle yalnızca bir Cumhuriyet altını alınabiliyor ve geriye 2 bin 493 lira kalıyor.

Çeyrek altın hesabı

2002 yılında asgari ücretle 6,4 çeyrek altın alınabilirken, bu rakam 2024’te 4,49’a düştü. Yeni ücretle çeyrek altın alındığında geriye yalnızca 384 lira kalıyor.

Türkiye’nin güncel ekonomik şartlarında asgari ücretin alım gücü, artış oranlarına rağmen tartışma yaratıyor. Altın ve döviz karşısındaki değer kaybı, asgari ücretin çalışanlar için yeterli olup olmadığını gündeme taşıdı.

Uzmanlar, yapılan zam oranını değerlendirirken özellikle enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Dolar karşılığında 2002'de asgari ücretle 126 dolar daha fazla alım gücü sağlanabilirken, bu fark 2024'te tersine döndü.