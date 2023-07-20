ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2023-YKS'nin sonuçlarının açıklandığını belirtti. YKS’nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin bugün sona erdiğini belirten Ersoy, "ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz" dedi.



PROFESYONEL DESTEK TAVSİYESİ



Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecinin başlayacağını hatırlatan Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öncelikle adaylarımız, ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



BİRİNCİLERİ AÇIKLADI



Ersoy, 3 milyon 527 bin adayın katılım gösterdiği 2023-YKS'de birincileri de açıkladı. Ersoy, "Temel Yeterlilik Testi birincisi Niğde Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi'nden Harun Durak, Alan Yeterlilik Testleri birincilerimiz; sayısalda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı;

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ve Konya Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi'nden Namık Emre Acar, eşit ağırlıkta Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden Emre Ekici, sözelde İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Ahmet Berk Takır" dedi.

Yabancı Dil Testi birincilerini de paylaşan Ersoy; Almanca’da İzmir Atatürk Lisesi’nden Volkan Emre Eke, Arapça’da Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hüseyin Furkan Erdem, İngilizce’de İzmir Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Metin Furkan Amarat ve Rusça’da Özel Takev Anadolu Lisesi’nden Bengisu Akbaba’nın birinci olduğunu açıkladı. 2023- YKS birincilerine tebriklerini ileten Ersoy, gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirtti.