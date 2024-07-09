Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen 2023 YLSY bursiyerlerine yönelik "Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursiyerlerine yönelik düzenlenen Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri programına katıldı. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu programa çok önem verdiğini ifade etti.

Programın yapıldığı salondaki bursiyerlere imrendiğini kaydeden Bakan Tekin, "Yerinizde olmayı her şeyden çok isterdim, gerçekten çok şanslısınız." diye konuştu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek için başvurduğunu ancak 28 Şubat sürecinde Millî Eğitim Bakanlığından "Yurt dışına gönderilmeniz uygun görülmemiştir." şeklinde yazı geldiğini anlatan Bakan Tekin, "1416 mağduru" olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, 2014 yılında 1416 sayılı Kanun'la ilgili çok sayıda yenilik ve düzenleme yaptıklarını ifade ederek, "MEB 1416 ile ilgili sıkıntılı konular vardı. Başka bir konu da malum FETÖ belası, bir şekilde bursiyer olarak seçilen kişilerle bağlantıya geçerek, bu arkadaşlarımız üzerinde vesayet uygulamaya başlamıştı, böyle bir süreç söz konusuydu. 2013 yılında ben Bakanlıkta müsteşar olunca, kendi tecrübemle ve başımdan geçen olayın da etkisiyle o zamanki bakanımız Sayın Nabıi Avcı'ya, '1416 bursunu revize etmemiz gerekiyor.' dedik. Naci Hoca da inisiyatif verdi, 'Nasıl eksiklikler varsa hazırlayıp yasal düzenlemeye kavuşturalım.' dedi. Teknik değişiklikler yaptık." dedi.

Bakan Tekin, yurt dışına giden kişilerin Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmasını iyi niyetle karşılamadığını belirterek, "Örnek olsun diye, arkadaşımız sosyoloji çalışacak, yurt dışına gidiyor, diyelim ki İngiltere'de 'Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili' master, doktora tezi yapıyor. Ben buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var, onlar çalışabilirler. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmasını ben açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de gönderdiğimiz o arkadaşlara da 'Yurt dışındayken Türkiye ile ilgili çalışma mümkün olduğunca yapmayacaksınız, siz Türkiye ile ilgili çalışma yapmak üzere gitmiyorsunuz, başka amaçlarla gidiyorsunuz.' şeklinde yaklaşmıştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, bursiyerlere, bakan olarak değil ağabey, akademisyen, hoca olarak baktığını, yaşadıkları problemleri çözmek ve orada bulundukları sürede ülkeye maksimum fayda verecek şekilde yetişmeleri için en iyi imkanları sunma konusunda taahhütlerde bulunduğunu söyledi.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da 27 kamu kurumu ve 81 üniversiteden gelen talepler doğrultusunda açılan ilana, 9 bin 309 başvuru yapıldığını, 2 bin 550 adayın sözlü mülakata çağrılmaya hak kazandığını bildirdi.