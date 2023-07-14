İSTANBUL, (DHA) - Kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, "İflaslar, suçlar ve büyük kayıplarla tamamlanan 2022'nin ardından, 2023'ün ilk yarısı kripto para sektörü için toparlanma yılı oldu. Aynı dönemde, kripto suçları da azalma eğilimi gösterdi. 2022'yi kripto para birimleri için bugüne dek yaşanan en zor yıllardan biri yaptı. 2023'ün ilk yarısı ise, Bitcoin gibi dijital varlıkların yüzde 80'in üzerinde değer kazandığı, kriptoda çalkantıların biraz olsun durulduğu ve piyasa güveninin yükseldiği bir dönem oldu" dedi.

Blok zinciri analitiği şirketi Chainalysis verilerine göre benzer bir toparlanma, kripto tabanlı suçlarda da görüldü. araştırmaya göre kripto suçları, 2023'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 azaldı. Kripto suçlarına ilişkin yarı yıl değerlendirmesinde, fidye yazılımı saldırılarının 2023'te şimdiye kadar en çok yükseliş kaydedilen kripto birimi tabanlı suç türü olduğu da vurgulandı. Şirketleri ve bireyleri kişisel bilgilerini yasa dışı forumlarda paylaşmakla tehdit ederek fidye talep eden suçluların, bu faaliyetleriyle 2023'ün başından bu yana 449,1 milyon dolar kazanç sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kafkas Sönmez, "Çoğunlukla toparlanma dönemlerinin yatırımcı güveninin geri kazanıldığı, yatırımcıların risk almaya daha iştahlı olduğu dönemler olur. 2023'ün ilk yarısında, böyle bir dönem yaşanmasına rağmen, kripto dolandırıcılığı kaynaklı kayıpların azaldığını görüyoruz. Artan piyasa coşkusuna rağmen dolandırıcılık gelirlerinin azalması, bu tarihsel trendi ters yüz ediyor" diye konuştu.

Sönmez, “Yılın başından bu yana kripto para piyasalarında görülen toparlanma, makroekonomik politikalarda dağılmaya başlayan belirsizlik ve yatırımcıların netleşen yol haritaları, fidye yazılımı saldırganlarını cesaretlendiriyor. Özellikle küçük ölçekli kripto para ve blok zinciri organizasyonlarına yönelik riskler artıyor" ifadelerini kullandı.

“GÜVENİLİR KRİPTO BORSALARINA TALEP ARTACAK"

Kripto para yatırımcılarının kötü geçen 2022'den sonra 2023'te kaybetmek istemediğini ve bu sebeple aracıları, borsaları, yatırım araçlarını seçerken dikkatli davrandıklarını söyleyen Sönmez, “Bu eğilimde olan yatırımcılar güvenilir kripto para borsalarıyla çalışmak, hem işlevsellik hem de güvenlik anlamında şeffaf ve yeterli platformlarda işlem yapmak istiyor. Gate.io, kendi geliştirdiği trading sistemi, aktif olarak kullandığı üçüncü taraf bulut güvenlik savunma hizmetleri, şifrelenmiş aktarım katmanı ve DDoS saldırısı korumalı altyapısı ve DNS güvenliğine verdiği önemle, kullanıcı verilerinin ve fonlarının korunmasına daha ilk katmandan başlıyor. Sistem güvenliğinin yanı sıra iç kontrol süreçleri ve geliştirme aşamalarındaki yetki politikalarıyla 13 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısına güvenle işlem yapabilme olanağı sunuyor. Her gün bin 700'ü aşkın kripto para biriminde 4 milyar dolar hacmin üzerinde işlemin sorunsuzca gerçekleştiriyoruz. Kullanıcılara 7 gün 24 saat yanıt alabilecekleri bir destek altyapısı sağlıyoruz. Güçlü platformumuzla etik, güvenli ve adil kripto para ticaretini geliştiren sektör paydaşlarından biri olarak konumlanıyoruz" dedi.