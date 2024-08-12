Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, okulların açılacağı ve tatil tarihlerinin detayları belli oldu. İşte yeni eğitim öğretim yılının önemli tarihleri:

Okulların açılış tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim dönemine merhaba diyecekler.

Ara tatil ve yarıyıl tatilleri

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil, öğrenciler için yarıyıl tatilinden önceki dinlenme fırsatını sunacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında öğrenciler, birinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacaklar.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü tamamlanacak. Bu tatil, öğrencilerin yaz tatilinin öncesinde kısa bir ara vermelerini sağlayacak.