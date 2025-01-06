Fındık ihracatında rekor dönem

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemde Türkiye, 134 bin 932 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar gelir elde etti.

Geçen yıla göre büyük artış

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2023-2024 sezonunun 1 Eylül-31 Aralık döneminde 114 bin 848 ton fındık ihraç edilmiş ve 807 milyon 565 bin 559 dolar gelir sağlanmıştı. 2024-2025 sezonu, ihracatta büyük bir artış gösterdi.