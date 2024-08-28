KYK açılış tarihi hakkında bilgiler

Türkiye genelinde birçok üniversite, 2024-2025 akademik yılına eylül sonu veya ekim başında başlayacak. Bu nedenle, şehir dışında eğitim alacak öğrenciler KYK yurtlarının açılış tarihlerini merak ediyor.

Başvurular ve yerleştirme süreçleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından işletilen KYK yurtlarına YKS, DGS ve yüksek lisans öğrencileri yerleşebilecek. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandıktan sonra yerleştirilen öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek, kayıt yapmayanların yerine yedek adaylar geçecektir.

Açılış tarihleri illere göre değişiyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yaz aylarında da öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak KYK yurtlarının açılış tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerinden kesin tarihleri öğrenebilirler.