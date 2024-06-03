Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2 sınavı için başvuruların başladığını açıkladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda yapabilecekler.

Başvuru Süreci ve Tarihler

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar 2 Haziran'dan itibaren sınava başvuru yapabilecekler. Başvuru süresi, 12 Haziran'a kadar devam edecek. Adayların başvuru işlemlerini zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Başvuru Yöntemleri

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Bu yöntemler, adayların başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli seçenekler sunuyor.

Sınav Kılavuzu ve Detaylar

28 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavına ilişkin detaylar ve sınav kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, sınavla ilgili tüm bilgileri ve önemli tarihleri bu kılavuzdan öğrenebilecekler. Kılavuz, sınavın formatı, başvuru koşulları ve sınav gününe dair önemli bilgiler içeriyor.

Başvuru Ücretleri ve Ödeme Yöntemleri

Başvuru ücreti ve ödeme yöntemleri, sınav kılavuzunda belirtilmiştir. Adaylar, başvuru ücretlerini çeşitli bankalar ve ödeme sistemleri aracılığıyla yapabilirler. Ödeme işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için kılavuzdaki talimatlara dikkatle uyulmalıdır.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Mobil uygulaması, başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Adaylar, bu uygulama üzerinden başvuru yapabilir, başvuru durumlarını takip edebilir ve sınavla ilgili bilgilere anında ulaşabilirler. Uygulama, hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabilir.