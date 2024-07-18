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Adayların sınava giriş belgelerini TC Kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekleri kaydedildi.

28 Temmuz'da yapılacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2024-ALES/2 sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

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