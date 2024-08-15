28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci ALES sınavının sonuçları, üniversite mezunları tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarıyla ilgili takvimi duyurdu. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 ALES takvimine göre, 2024 ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için bu tarihi bekleyecekler.

ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES sonuçlarına erişim sağlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesinden sonuçlarını sorgulayabilirler. Sonuçlara ulaşmak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine girmeniz gerekmektedir. Burada, T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

ALES puanı ne kadar süre geçerli?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu nedenle, 2024 ALES sınavına giren bir adayın elde ettiği puan, 2029 yılına kadar kullanılabilir.