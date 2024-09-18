Spor, film, dizi ve belgesel gibi geniş bir yelpazede içerik sunan platform, kullanıcılarına farklı paket seçenekleri sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

beIN Connect Paket ve Üyelik Ücretleri

Spor Paketleri : Özellikle futbolseverler için Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi gibi önemli lig ve organizasyonları izleme imkanı sunan spor paketleri, aylık 199 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.

: Özellikle futbolseverler için Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi gibi önemli lig ve organizasyonları izleme imkanı sunan spor paketleri, aylık 199 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Film ve Dizi Paketleri : Yerli ve yabancı içeriklere yer veren bu paket, film ve dizi tutkunları için ideal bir seçenek. Aylık fiyatı 99 TL olarak belirlenmiş durumda.

: Yerli ve yabancı içeriklere yer veren bu paket, film ve dizi tutkunları için ideal bir seçenek. Aylık fiyatı 99 TL olarak belirlenmiş durumda. Kombine Paketler: Hem spor hem de dizi-film içeriklerini bir arada izlemek isteyen kullanıcılar için sunulan kombine paketler, aylık 249 TL'den başlıyor.

beIN Connect Üyelik Avantajları

beIN Connect, kullanıcılarına canlı yayın özelliği, HD görüntü kalitesi ve birden fazla cihazdan izleme imkanı gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca, dizi ve film içeriklerini çevrimdışı izleme seçeneği ile kullanıcılarına esnek bir deneyim sağlıyor.