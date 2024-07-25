Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Atama sonuçlarına MEBBİS ve e-Okul sistemlerinden erişilebiliyor.

Atama sonuçlarının duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi. Adaylar, MEBBİS ve e-Okul sistemleri üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler.

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Atama süreci ve göreve başlama

Atanan öğretmenler için tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 26 Temmuz itibarıyla başlayacak. Görevine başlamayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar da netleşti. MEB, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların atamalarının iptal edileceğini açıkladı. Ayrıca, iki ay içinde göreve başlamayanların atamaları da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dahilinde iptal edilecektir.

Görevine başlamayanlara yaptırımlar

Göreve başlama işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerince yakından takip edilecek ve yasal süresi içerisinde görevine başlamayanların bilgileri, tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenler, bir yıl süreyle BİLSEM'e öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.