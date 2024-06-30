İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sonuçlarına dair merakla beklemekte.

DGS sınavının detayları

DGS, toplam 120 sorudan oluşan bir sınavdır ve adaylara 60 sayısal, 60 sözel soru yöneltilir. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre verilecektir.

Sonuçların açıklanma tarihi

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, 2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Puan hesaplaması nasıl yapılacak?

DGS'de adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Sayısal ve sözel bölümlerden alınan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece, her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.