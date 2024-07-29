DGS puanı kaç yıl geçerli olacak ve bu yıl DGS sonuçları ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizde...

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfası üzerinden erişebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Sonuçlar açıklandığında yoğunluk yaşanabileceği için adayların sabırlı olmaları ve internet bağlantılarının stabil olmasına dikkat etmeleri öneriliyor.

DGS puanı kaç yıl geçerli?

DGS sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Adaylar bu süre zarfında aldıkları puanlarla dikey geçiş hakkını kullanabilirler. Yani, 2024 DGS sonuçları 2026 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

ÖSYM'den resmi açıklama bekleniyor

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini resmi olarak duyuracak ve adayları bilgilendirecek.