Dul ve yetim aylıkları, emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası yeniden hesaplanıyor. 2024 Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki yüzde 24.73'lük artış, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. Peki, dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylıkları güncellendi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki yüzde 24.73'lük artış, dul ve yetim aylıklarını da etkiledi. Bu artış oranıyla birlikte dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplandı.

Yeni zamla birlikte dul ve yetim aylıkları aşağıdaki şekilde belirlenmesi bekleniyor;

Yüzde 25 Hisse: En düşük 3,930.50 TL

Yüzde 50 Hisse: En düşük 7,859 TL

Yüzde 75 Hisse: En düşük 10,039 TL

Katsayı belirlemesi bekleniyor

Yeni dul ve yetim aylığı tutarları, Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra kesinleşecek. Bu katsayı, dul ve yetim aylıklarının nihai tutarlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.