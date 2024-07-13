Düzce’de fındık üreticileri, 2024 yılı hasat dönemine yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - BatınKaradeniz bölgesinin en önemli gelir kaynaklarından olan ve Türkiye’nin en önemli ürünü fındıkta, işçi yevmiye ücretleri belirlendi.

Fındık hasat sezonu yaklaşırken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılı için fındık işçi yevmiyeleri için tavsiye fiyatlarını açıkladı.

Buna göre; 2024 Fındık Hasat Sezonu Yevmiye Ücretleri: Yemek işçiye aitse: 800 TL Daybaşı işçileri: 15 işçiye kadar 900 TL, 15’in üzerindeki işçiler için 1000 TL Aşçılar: 800 TL Çuvalcılar: 900 TL