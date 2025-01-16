Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında Türkiye’ye 18,4 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli firmaları ödüllendirdi. “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 20 farklı kategoride toplamda 60 ödül verildi. Törende, ihracatın ülke ekonomisindeki önemli rolü vurgulandı ve Egeli firmaların katkıları takdir edildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: "Zorlu yılda başarıyı yakalamak gurur verici"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2024’ün ihracat açısından zorlu bir yıl olduğunu belirtti. Küresel talebin düşük seyretmesi ve girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, Türkiye’nin toplam ihracatının 262 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Gültepe, “Zor şartlarda elde ettiğimiz bu başarıda Egeli ihracatçılarımızın büyük katkısı var. 2024’te Ege İhracatçı Birliklerine bağlı firmalarımız 18,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Rekabet gücünün güçlendirilmesi gerekiyor

Başkan Gültepe, rekabetçiliğin zayıfladığını ve bunun önlenmesi için sanayi politikalarının hızla devreye alınması gerektiğini ifade etti. “İhracatçılar olarak yüksek kur taleplerimiz olmadı, sadece enflasyonla kurun paralel hareket etmesini istedik” diyen Gültepe, enflasyonla mücadelenin tamamlandığını ancak üretimi ve ihracatı destekleyecek adımların atılmasının önemine değindi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2024'te yüzde 1'lik artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 için ihracatta mevcut seviyenin korunması hedefiyle yola çıktıklarını ve yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolarlık ihracat hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Eskinazi, 2025 hedeflerinin daha iddialı olduğunu vurgulayarak, döviz kuru ve enflasyonun paralel hareket etmesi durumunda ihracatın 20 milyar doları geçebileceğini söyledi.

2024 ihracatında öne çıkan firmalar

Ege İhracatçı Birlikleri’nin en çok ihracat yapan firmalarına ödülleri verildi. Birincilik ödülünü KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. alırken, ikincilik ödülü KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş.’ye, üçüncülük ödülü ise BAŞAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'ye verildi. Bu ödüller, Ege Bölgesi'ndeki ihracat liderlerinin başarılarını taçlandırdı.

Ödül törenine yoğun katılım gösterildi

Törende, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 ihracatında 8 binin üzerinde firmanın emeği olduğunu vurgulayan Jak Eskinazi, desteklerinden dolayı platin sponsorlar İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Uçak Tekstil, ve diğer sponsor firmalara teşekkür etti. Ekonominin lokomotifi olan ihracatın bu şekilde ödüllendirilmesinin önemli olduğunu belirten Eskinazi, tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

İhracat hedefi: 2025 için 280 milyar dolar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 yılı için Türkiye’nin ihracat hedefinin 280 milyar dolar olduğunu belirterek, “İhracatçılarımızın bu potansiyeli var. Rekabetçiliğimizi arttırarak, 2024’ü daha başarılı bir şekilde geride bırakacağımıza inanıyorum” dedi.