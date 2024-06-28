Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı sınavda, Bahçeşehir Koleji'nden 29 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak büyük bir başarı elde etti. Kolej Genel Müdürü Özlem Dağ, bu gurur verici sonuçlar için öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Başarının sırrı uzun ve sistemli çalışma

Kolej Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bahçeşehir Koleji olarak, Türkiye’nin 65 ilinde aynı müfredat ve öğretmen kalitesiyle eğitim veriyoruz. Bu titiz çalışmaların sonucunu LGS ve YKS gibi sınavlarda görmek, doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor. Öğrencilerimizi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum," dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan ise bu başarının uzun ve sistemli çalışmaların ürünü olduğunu vurguladı. "Öğrencilerimizi 5. sınıftan itibaren sınava hazırlıyoruz. Deneme sınavları ve birebir çalışmalarla eksiklerini belirleyip, küçük gruplar halinde iyileştirme yapıyoruz," diye konuştu.

Öğrencilerin başarı hikayeleri

Başarılı öğrencilerden Ahmet Emin Yetkin, sınav hazırlık sürecinin birkaç yıl gerektirdiğini belirtti. "Okulum beni 5. sınıftan beri hazırlıyor. Matematikte son anda değiştirdiğim bir soruyu düzelterek birincilerden biri oldum," dedi.

Nil Esen, voleybolun motivasyonunu sağladığını ve düzenli çalışmanın başarısının sırrı olduğunu söyledi. "Voleybol 8 yıldır yaptığım bir spor. Sınav sürecinde düzenli bir şekilde çalıştım ve çalışmalarımın karşılığını aldım," dedi.

Özgür Emre Çelik ise uyku düzeninin sınav başarısına etkisini vurguladı. "Deneme sınavlarında bazen uykusuzluktan dolayı hatalar yaptım. Uyku düzenimi sağladıktan sonra bu hatalar düzeldi," diye konuştu.