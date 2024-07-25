SSK ve Bağ-Kurlu çalışanlar için 2024 yılında mı, yoksa 2025 yılında mı emekli olmaları halinde daha avantajlı olacakları hususu son günlerde çok konuşulan konulardandır.

2024 yılında SSK veya Bağ-Kurlu bir çalışanın aylığı 2024 yılının Ocak ayında verilen %49,5 enflasyon farkı, ilaveten de Temmuz ayında açıklanan %24,73 farkla birlikte toplamda %86,16 oranında artmıştır. Bu artışlar kök aylıklara yansımıştır.

Dolayısıyla 2024 yılında emekli olacaklar için verilen bu yüzde bu 49,5 ve yüzde 24,73 oranları emeklilik aylığına yansıtılacaktır.

2025 yılında emekli olacaklar için ise 2024’ün birinci dönemi ve ikinci dönemi ayrı ayrı ele alınacaktır. 2025 yılında 2024’ün birinci dönemi için %24,73 olan artış oranı ve ikinci dönemi için ise 2024 yıl sonu enflasyon oranı dikkate alınacaktır. 2024 yılı sonu enflasyon hedefi % 38 – 40 olduğundan ve bu oranın gerçekleşmesi halinde 2025 yılının ikinci dönemi için ne kadar fark yansıyacağı belli olacaktır.

Bu bağlamda 2024 yılında emekli olanlar ortalama yaklaşık yüzde 35 daha fazla emekli aylığı alacaktır. Bunun nedeni ise, 2024 yılında emekli olacaklar 2024 yılında kullanılan 2023 yılı güncelleme katsayısının %66,12 civarında gerçekleşmesine karşın, 2024 yılının TÜFE ve büyüme hızı dikkate alındığında güncelleme katsayısının %40’lar civarında gerçekleşecek olmasıdır.

Bu nedenle emeklilik açısından özel sektör çalışanları için en geç 2024 yılı Aralık ayında, kamu çalışanı işçilerin ise 14 Ocak 2025 tarihinden önce emekli dilekçesi verilmesi gerekmektedir.

Bu yazdıklarımız taban aylığı 12.500 TL. üzerinde olanlar için geçerlidir. Altında ise 2024 veya 2025 yılında emekli olmak çok önemli olmayacaktır. Özellikle kök aylığı 15.000 TL. ve üzerinde olanlar için 2024 yılında emekli olmak daha önemli olacaktır.

Diğer taraftan aylığı yüksek olanlar ve çalışma hayatını aynı işyerinde tamamlayacak veya çalışma hayatının önemli bir kısmını aynı işyerinde geçirenler için kıdem tazminatının yüksek olması isteniyorsa 2025 yılında emekli olunması uygun olacaktır. Zira kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL.’den 41.828,42 TL.‘ye yükselmiştir. 2025 yılında kıdem tazminatı tavanının %15 civarında artması beklendiğinden kıdem tazminatı tavanın üzerinde aylık alan çalışan bir kişi için 2025 yılında emekli olmak daha avantajlı olacaktır.