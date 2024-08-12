2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından, Olimpiyat bayrağı Los Angeles'a devredilecek ve ABD'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı bu büyük etkinlik, Hollywood'un cazibesiyle dikkat çekecek.

Los Angeles, Olimpiyat Oyunları'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak ve etkinliklerin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği, hangi sporların yer alacağı ve hangi sporcuların öne çıkacağı gibi detayları mercek altına alıyoruz.

Etkinlikler nerede yapılacak?

Los Angeles, 2028 Olimpiyatları'na 14 Temmuz'da açılış töreni ile ev sahipliği yapacak ve kapanış töreni 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Paralimpik Oyunları ise 15 Ağustos'ta başlayıp, 27 Ağustos'ta sona erecek. Etkinlikler, mevcut stadyumlar ve spor alanlarında gerçekleştirilecek; yeni kalıcı yapılar inşa edilmeyecek. Los Angeles’ın ünlü stadyumları, plaj voleybolu için gerçek plajlar ve çeşitli uyarlama mekanları kullanılacak. Örneğin, SoFi Stadyumu yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde dönüştürülecek, UCLA'nın öğrenci yurtları ise sporcular için konaklama ve antrenman tesisleri olarak kullanılacak.

7 milyar dolarlık bütçe ulaşıma da ayrılacak

Los Angeles, “araçsız” bir etkinlik sözü vermişti, ancak ulaşım açısından zorluklar yaşanabileceği öngörülüyor. Mevcut tren ağının yenilenmesi planları iptal edilince, ulaşım büyük ölçüde otobüs hizmetleriyle sağlanacak. Etkinlik için belirlenen yaklaşık 7 milyar dolarlık bütçede, ulaşım hizmetlerine büyük bir pay ayrılacak. Organizatörler, etkinliklerin sürdürülebilirliğine büyük önem veriyor.

Hangi spor dalları var?

2028 Olimpiyatları, bazı eski ve yeni spor dallarını içerecek. Kriket, 1900 yılından sonra ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak ve T20 formatında oynanacak. Lakros da geri dönüyor, ancak yeni bir formatla. Beyzbol ve softbol, Paris 2024'te yer almadı, ancak Los Angeles'ta dahil edilecek. Ayrıca, squash, bayrak futbolu ve para tırmanışı gibi disiplinler de Olimpiyat programına eklenecek. Ancak Paris’te sahneye çıkan break dans, Los Angeles’ta yer almayacak.

Öne çıkan sporcular kimler?

Paris 2024’ün yıldızlarından bazıları Los Angeles’ta da boy gösterebilir. İngiliz atlet Keely Hodgkinson ve yüzücü Leon Marchand, 2028’de önemli performanslar sergileyebilir. Cimnastikçi Simone Biles ise, 31 yaşında olacak ve Los Angeles’ta performans sergileyip serisini devam ettirebilir. 100 metre erkekler şampiyonu Noah Lyles da 31 yaşında olacak ve Olimpiyatlarda yer alması bekleniyor.

Tarihsel arka plan: 1932 ve 1984 olimpiyatları

Los Angeles, geçmişte de Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptı. 1932’deki Oyunlar, Büyük Buhran döneminde gerçekleştirilmişti ve açılış töreninde yaklaşık 100 bin kişi bulunmuştu. 1984 Oyunları ise, Sovyetler Birliği’nin boykotu nedeniyle tarihi bir boyuta sahipti. Carl Lewis’in başarıları, ABD’nin madalya tablosundaki üstünlüğü ve kadın Olimpiyat maratonunun başlaması bu yılın önemli anlarıydı.