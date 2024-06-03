Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilir.

Yerleştirme işlemleri tamamlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilirler. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak görüntülenebilecek.

Sonuçlara erişim ve sonraki adımlar

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrendikten sonra, kazandıkları uzmanlık programlarına kayıt işlemlerini başlatabilecekler. Kayıt tarihleri ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgi, üniversitelerin ilgili fakülteleri tarafından duyurulacak.

ÖSYM'den uyarılar

ÖSYM, adayların sonuçları kontrol ederken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir itiraz veya sorun yaşayan adayların, ÖSYM'nin resmi iletişim kanallarını kullanarak destek alabilecekleri bildirildi.

TUS ve uzmanlık eğitimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine başvurabilmeleri için girmeleri gereken önemli bir sınavdır. Türkiye'de tıp alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday, TUS'u başarıyla geçerek tercih ettikleri alanlarda uzmanlık eğitimine başlama hakkı kazanır.