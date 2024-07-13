Türkiye'nin 2024 yılı turizm sektöründe önemli bir büyüme kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk 5 ayında yabancı turist sayısında yüzde 14'lük bir artış olduğunu açıkladı. Ersoy, bu büyümenin devam edeceğini ve 60 milyon ziyaretçi ile 60 milyar dolar gelir hedeflerine sadık kaldıklarını belirtti.

Yabancı turist sayısında artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılının ilk 5 ayında toplam 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi ağırladığını belirtti. Bakan Ersoy, "31 Temmuz'da daha kesin veriler üzerine konuşacağız ama ilk rakamlara baktığımız zaman 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız" dedi. Haziran ayında da büyümenin devam ettiğini ekleyen Ersoy, turizm sektörünün bu yıl da Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Antik kentlere yatırım artıyor

Bakan Ersoy, antik kentlere yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve bu yıl 6 milyar liradan fazla bir bütçenin kazı ve restorasyon çalışmalarına ayrıldığını ifade etti. Ersoy, 2019 yılında kazı çalışmalarına ayrılan ödeneğin 36,7 milyon TL olduğunu hatırlatarak, bu rakamın geçen sene 1,1 milyar TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Türk koordinatörler görev başında

Ersoy, 28 yabancı kazı başkanlığına Türk koordinatör hocaların atandığını ve bu koordinatörlerin geniş bütçeler, ekip ve ekipman desteğiyle çalışacaklarını söyledi. Ersoy, “163 yılda Efes’in sadece yüzde 25’i kazılmış. Gelecek 4 yılda bu oranı yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, Hierapolis Antik Kenti'nin yüzde 3,5'luk kazı oranını yüzde 25’in üzerine çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Gece müzeciliği uygulaması başarıyla devam ediyor

Bakan Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasının da turizm faaliyetlerine büyük katkı sağladığını söyledi. Bu uygulama ile turistlere gece gezebilecekleri bir ortam sunulduğunu ve genel olarak projenin başarılı olduğunu belirtti. Gece Müzeciliği’nin turizm gelirini tabana yayma açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Ersoy, antik şehirlerin gündüz ve gece görünümlerinin farklılıklarını turistlere sunarak ayrı bir ziyaret vesilesi oluşturduklarını ifade etti.