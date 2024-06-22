Podyumlardan ilham alan trendler

90'lar Geri Döndü: Crop top'lar, yüksek belli kot pantolonlar, slip elbiseler ve platform ayakkabılar bu yaz gardırobunuzda yer almalı.

Trençkotlar: Zamansız bir klasik olan trençkotlar, her şeyle kombinlenebilir.

Polo Yaka ve Preppy Estetik: Polo yakalar ve preppy estetik, bu yazın en büyük trendlerinden biri.

Mikro Miniler: Cesur ve trend bir görünüm için mikro minileri yüksek belli bir top veya bluz ile dengeleyin.

Yüksek Bel Pantolonlar: Bacaklarınızı daha uzun ve siluetinizi daha ince gösteren yüksek bel pantolonlar her zaman modadır.

Artistik Siluetler: Asimetrik kesimler ve hacimli silüetler, dramatik bir görünüm için idealdir.

Püsküller: Elbiselerden çantalara kadar her yerde göreceğiniz püsküller, bu yaz geri dönüyor.

Yeşil: Yeşil, 2024 yazının en popüler rengi olacak.

Desenler: Çiçek, geometrik ve hayvan desenleri trend olmaya devam ediyor. Desenleri karıştırarak ve eşleştirerek eğlenin.

Rahatlık: Yumuşak ve rahat kumaşlardan yapılmış giysiler, rahatlığın trend olmaya devam ettiğini gösteriyor.