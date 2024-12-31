Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte ünlü isimler hayatlarının en mutlu anlarını paylaşıyor. 2024’te evlenen ünlü çiftler, hem hayranlarını şaşırttı hem de sosyal medya gündemine oturdu. İşte bu yıl, nikâh masasına oturan ünlü isimler:

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar: Aşklarını evlilikle taçlandırdı

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile 2024 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, düğünlerini görkemli bir şekilde gerçekleştirdi ve bu özel anlarını sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran: Evlenmeye karar verdiler

Sosyal medyanın fenomen ismi Reynmen, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile 2024’te evlendi. Çiftin düğünü, Reynmen’in takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Aşkları şimdi, resmi olarak hayatlarının en güzel dönemiyle taçlandı.

Mert Öcal ve Sude Burcu: Birlikte yeni bir sayfa açtılar

Model ve oyuncu Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu ile 2024 yılında evlendi. Aşklarını sosyal medyada sıkça paylaşan çift, evlilik yolunda önemli bir adım attı ve düğünlerini gerçekleştirerek mutlu bir başlangıç yaptılar.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım: Hayatlarını birleştirdiler

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılı itibariyle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çift, düğün hazırlıklarını oldukça gizli tutmuş olsa da, sonunda aşklarını taçlandıracak büyük günü kutladılar. Düğünleri büyük ilgi gördü ve magazin dünyasında geniş yer buldu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin: Evlilikte ilk adım

Meriç Aral ve Serkan Keskin, 2024’te mutlu bir evlilik yaptı. Ünlü oyuncu çift, ilişkilerini resmi olarak taçlandırarak bu yılın en dikkat çeken evliliklerinden birini gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya: Birlikte bir ömür boyu

Medya patronu Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Çağla Altunkaya ile 2024’te dünya evine girdi. Çiftin evliliği, geniş bir hayran kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Bu mutlu birlikteliği kutlayan birçok ünlü isim de düğünlerine katıldı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı: Aşklarını Evlilikle Taçlandırdılar

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdiler. İkili, özel bir törenle aşklarını resmiyete dökerek uzun bir yolculuğa adım attılar.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı: Nikâh masasına oturdular

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 2024’te evlenerek ilişkilerini taçlandırdı. Hem oyunculuk kariyerlerinde hem de özel hayatlarında mutlu bir birliktelik sürdüren çift, mutlu başlangıçlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik: Evlilik yılını başlattılar

Gamze Özçelik, Reshad Strik ile 2024’te evlenerek bir ömür boyu birlikte olma yolunda ilk adımı attı. Çiftin düğünü, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger: Mutlu bir hayat için evlendiler

Merve Dizdar ve Cihan Ayger, 2024’te evlenerek hayatlarını birleştirdi. Ekranların sevilen oyuncusu Merve Dizdar, oyuncu Cihan Ayger ile düzenlenen düğünle yeni bir hayata adım attı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk: Mutlu evlilik

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2024 yılında nikâh masasına oturdu. Evlilikleriyle birlikte, Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un mutlu birlikteliği sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılandı.