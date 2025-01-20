Efes Selçuk’un kültür ve sanat merkezi haline gelen Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, 2024 yılında düzenlediği etkinlikler ve kurslarla öğrencilerden yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap etti. Kültür ve sanat etkinlikleri, meslek edindirme kursları ve ücretsiz internet hizmeti ile kütüphane, şehrin en önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

1180 kursiyer eğitim aldı

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, 2024 yılında çeşitli alanlarda düzenlediği ücretsiz kurslarla tam 1180 kursiyeri ağırladı. Bu kurslar arasında resim, müzik, satranç ve yabancı dil eğitimleri öne çıkarken, Kat’ı Sanatı ve meslek edindirme kursları da büyük ilgi gördü. Öğrenciler ve kursiyerler, merkezde yıl boyunca rahat ve güvenli bir ortamda ders çalışma ve kendilerini geliştirme imkânı buldu.

532 kursiyer enstrümanlarla buluştu

Müzik kurslarına büyük bir katılım gerçekleşti. Piyano, gitar, keman, bateri, darbuka, bendir gibi birçok enstrüman eğitimi verilen kurslara toplamda 532 müziksever katıldı. Yıl boyunca müzikle iç içe bir eğitim süreci geçiren kursiyerler, merkezde kurulan koro ve orkestra gruplarıyla da sanatsal yeteneklerini sergiledi.

214 kursiyer yabancı dil eğitimi aldı

Efes Selçuk’un turizm yapısına katkı sağlamak ve dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yabancı dil kursları büyük ilgi gördü. İngilizce, Arnavutça, Yunanca ve İtalyanca dillerinde verilen ücretsiz kurslara toplam 214 kursiyer katıldı. Kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alma fırsatı buldu. Özellikle Balkan kökenli göçmen vatandaşların ata dillerini öğrenme taleplerine yönelik düzenlenen Arnavutça ve Yunanca kursları, katılımcılara kökleriyle buluşma imkânı sundu.

Meslek edindirme kurslarıyla istihdam

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Kat’ı Sanatı kursu, sanatsal yeteneklerini geliştirmek isteyen 31 kursiyere yıl boyunca el becerilerini sergileme fırsatı sundu. Meslek edindirme kursları kapsamında ise pastacı çırağı, pasta yapımı, barista eğitimi gibi iş imkânları sağlayan kurslar düzenlendi. Kahve sektörüne olan ilginin artmasıyla başlatılan barista kursuna katılan 24 kursiyer, bu alanda yetkinlik kazanarak iş hayatına atılma fırsatı yakaladı. Ayrıca, 59 kursiyerin katıldığı pastacılık kursunda kursiyerler temel pasta yapımı ve süsleme tekniklerini öğrenip iş hayatına hazırlanırken, tığ örgü çanta yapımı kursuna katılan 16 kadın kursiyer de aile bütçelerine katkıda bulunma şansı elde etti.

Resim ve satranç kurslarına yoğun katılım

2024 yaz sezonu boyunca düzenlenen resim ve satranç kursları, özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. 69 öğrenci satranç kursuna katılarak zekâ gelişimlerini destekleyen bu stratejik oyunla tanışırken, 140 öğrenci resim kursunda sanatsal yeteneklerini geliştirdi. Merkezde düzenlenen satranç turnuvaları da öğrencilerin hem sosyalleşmelerine hem de rekabet duygusunu geliştirmelerine olanak tanıdı.

“Atığını Getir, Sınava Gir” kampanyası

Efes Selçuk Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında TYT ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla geri dönüşüm bilincini teşvik eden bir kampanya başlattı. “Atığını Getir, Sınava Gir” kampanyası kapsamında öğrenciler, plastik, cam ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıklar getirerek sınavlara katıldı. Bu sınavlar, öğrencilerin sınav deneyimi kazanmasına yardımcı olurken, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı amaçladı.