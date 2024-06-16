Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 80.043 adede ulaşarak bir önceki yıla göre yaklaşık %570 artış gösterdi. Bu artış trendi, 2024 yılında da devam ederek 100.000 hedefine ulaşması bekleniyor.

Elektrikli araçların artışı neden önemli?

Elektrikli araçların artışı, birçok açıdan önem taşıyor. Bu araçlar, çevre dostu teknolojileriyle hava kirliliğini azaltmaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, elektrikli araçların düşük yakıt maliyetleri ve bakım masrafları, sürücülere ekonomik avantajlar da sağlıyor.

Devletin teşviki ve altyapı çalışmaları etkili

Devletin elektrikli araçlara yönelik teşvik politikaları ve altyapı çalışmaları da bu artışta önemli rol oynuyor. Özellikle büyük şehirlerde artan elektrikli araç şarj istasyonları, kullanıcıların bu araçları daha rahat kullanmalarını sağlıyor.

Satılan her 10 araçtan 1'i elektrikli!

2024 yılında Türkiye'de satılan her 10 araçtan 1'inin elektrikli olması hedefleniyor. Bu hedef, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım vizyonuna ve çevre dostu teknolojilere verdiği önemi gösteriyor.

Elektrikli araç pazarı büyümeye devam edecek

2030 yılına kadar dünya genelinde satılan araçların %60'ından fazlasının elektrikli olması bekleniyor. Türkiye'nin de bu küresel trende ayak uydurması ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmesi, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir adım olacaktır.