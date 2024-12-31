2024 yılı, Türk futbolunda birçok başarı, transfer rekorları ve unutulmaz anlarla dolu bir yıl oldu. İşte Süper Lig’den Avrupa sahnesine kadar öne çıkan olaylar ve istatistikler:

Süper Lig’de Galatasaray’ın Rekor Şampiyonluğu

Galatasaray, Süper Lig’i 102 puanla bitirerek üst üste 2. şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 24. kez mutlu sona ulaştı.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Osimhen gibi yıldızlarla öne çıkan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca rekorlar kırdı.

Ligde Düşenler ve Yükselenler

Süper Lig’den düşen takımlar: MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük Pendikspor İstanbulspor

Süper Lig’e yükselen takımlar: Eyüpspor (ilk kez) Göztepe Bodrum FK (ilk kez)



Beşiktaş Türkiye Kupası’nı Kazandı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı müzesine götürdü. Bu zafer, siyah-beyazlıların 11. Türkiye Kupası oldu.

Süper Kupa Heyecanı ve Krizler

2022-23 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray karşısında U19 takımıyla sahaya çıkarak maçı protesto etti.

2023-24 Süper Kupa maçında ise Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yılın en çarpıcı sonuçlarından birini aldı.

Avrupa Arenasında Türk Takımları

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamasa da Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.

, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamasa da Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Fenerbahçe , Konferans Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi.

, Konferans Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi. Beşiktaş , Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kaldı ve grup aşamasında elendi.

, Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kaldı ve grup aşamasında elendi. Trabzonspor ve Başakşehir ise elemeleri geçemedi.

Yıldız Transferler ve Rekorlar

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek ses getirdi.

En-Nesyri, 19,5 milyon Euro ile Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.

Galatasaray, Gabriel Sara’yı 18 milyon Euro’ya alarak kulüp rekoru kırdı.

Beşiktaş, Al Musrati’ye 12 milyon Euro ödeyerek tarihindeki en pahalı transferini yaptı.

Yurt Dışına Rekor Satışlar

Galatasaray, Sacha Boey’i 30+5 milyon Euro’ya Bayern Münih’e satarak Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nu 30+5 milyon Euro’ya Brighton’a göndererek rekoru egale etti.

Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro’ya Benfica’ya transfer oldu.

2024’ün Yıldız İsimleri

Galatasaray: Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Victor Osimhen

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Victor Osimhen Fenerbahçe: Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci

Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci Beşiktaş: Semih Kılıçsoy, Rafa Silva

Semih Kılıçsoy, Rafa Silva Trabzonspor: Simon Banza

Simon Banza Alanyaspor: Oğuz Aydın

Unutulmaz Anlar:

Victor Osimhen’in Antalyaspor’a attığı röveşata golü, yılın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Fenerbahçe’nin U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkması , futbol gündeminde geniş yer buldu.

, futbol gündeminde geniş yer buldu. Galatasaray’ın “Mayıslar Bizimdir” koreografisi, taraftarların en çok beğendiği görsellerden biri oldu.