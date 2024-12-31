2024 yılı, Türk futbolunda birçok başarı, transfer rekorları ve unutulmaz anlarla dolu bir yıl oldu. İşte Süper Lig’den Avrupa sahnesine kadar öne çıkan olaylar ve istatistikler:
Süper Lig’de Galatasaray’ın Rekor Şampiyonluğu
- Galatasaray, Süper Lig’i 102 puanla bitirerek üst üste 2. şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 24. kez mutlu sona ulaştı.
- Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Osimhen gibi yıldızlarla öne çıkan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca rekorlar kırdı.
Ligde Düşenler ve Yükselenler
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Süper Lig’den düşen takımlar:
- MKE Ankaragücü
- Fatih Karagümrük
- Pendikspor
- İstanbulspor
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Süper Lig’e yükselen takımlar:
- Eyüpspor (ilk kez)
- Göztepe
- Bodrum FK (ilk kez)
Beşiktaş Türkiye Kupası’nı Kazandı
- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.
- Bu zafer, siyah-beyazlıların 11. Türkiye Kupası oldu.
Süper Kupa Heyecanı ve Krizler
- 2022-23 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray karşısında U19 takımıyla sahaya çıkarak maçı protesto etti.
- 2023-24 Süper Kupa maçında ise Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yılın en çarpıcı sonuçlarından birini aldı.
Avrupa Arenasında Türk Takımları
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamasa da Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.
- Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi.
- Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kaldı ve grup aşamasında elendi.
- Trabzonspor ve Başakşehir ise elemeleri geçemedi.
Yıldız Transferler ve Rekorlar
- Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek ses getirdi.
- En-Nesyri, 19,5 milyon Euro ile Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.
- Galatasaray, Gabriel Sara’yı 18 milyon Euro’ya alarak kulüp rekoru kırdı.
- Beşiktaş, Al Musrati’ye 12 milyon Euro ödeyerek tarihindeki en pahalı transferini yaptı.
Yurt Dışına Rekor Satışlar
- Galatasaray, Sacha Boey’i 30+5 milyon Euro’ya Bayern Münih’e satarak Türkiye rekoru kırdı.
- Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nu 30+5 milyon Euro’ya Brighton’a göndererek rekoru egale etti.
- Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro’ya Benfica’ya transfer oldu.
2024’ün Yıldız İsimleri
- Galatasaray: Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Victor Osimhen
- Fenerbahçe: Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci
- Beşiktaş: Semih Kılıçsoy, Rafa Silva
- Trabzonspor: Simon Banza
- Alanyaspor: Oğuz Aydın
Unutulmaz Anlar:
- Victor Osimhen’in Antalyaspor’a attığı röveşata golü, yılın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
- Fenerbahçe’nin U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkması, futbol gündeminde geniş yer buldu.
- Galatasaray’ın “Mayıslar Bizimdir” koreografisi, taraftarların en çok beğendiği görsellerden biri oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ