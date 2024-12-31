2024 yılı, Türk futbolunda birçok başarı, transfer rekorları ve unutulmaz anlarla dolu bir yıl oldu. İşte Süper Lig’den Avrupa sahnesine kadar öne çıkan olaylar ve istatistikler:

Süper Lig’de Galatasaray’ın Rekor Şampiyonluğu

  • Galatasaray, Süper Lig’i 102 puanla bitirerek üst üste 2. şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 24. kez mutlu sona ulaştı.
  • Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Osimhen gibi yıldızlarla öne çıkan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca rekorlar kırdı.

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Ligde Düşenler ve Yükselenler

  • Süper Lig’den düşen takımlar:

    • MKE Ankaragücü
    • Fatih Karagümrük
    • Pendikspor
    • İstanbulspor

  • Süper Lig’e yükselen takımlar:

    • Eyüpspor (ilk kez)
    • Göztepe
    • Bodrum FK (ilk kez)

Beşiktaş Türkiye Kupası’nı Kazandı

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.
  • Bu zafer, siyah-beyazlıların 11. Türkiye Kupası oldu.

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Süper Kupa Heyecanı ve Krizler

  • 2022-23 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray karşısında U19 takımıyla sahaya çıkarak maçı protesto etti.

Fenerbahçe Galatasaray U19

  • 2023-24 Süper Kupa maçında ise Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yılın en çarpıcı sonuçlarından birini aldı.

Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa

Avrupa Arenasında Türk Takımları

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamasa da Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.
  • Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi.
  • Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde beklentilerin altında kaldı ve grup aşamasında elendi.
  • Trabzonspor ve Başakşehir ise elemeleri geçemedi.

Yıldız Transferler ve Rekorlar

  • Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirerek ses getirdi.

Jose Mourinho'dan Transfer Açıklaması

  • En-Nesyri, 19,5 milyon Euro ile Süper Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.

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  • Galatasaray, Gabriel Sara’yı 18 milyon Euro’ya alarak kulüp rekoru kırdı.

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  • Beşiktaş, Al Musrati’ye 12 milyon Euro ödeyerek tarihindeki en pahalı transferini yaptı.

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Yurt Dışına Rekor Satışlar

  • Galatasaray, Sacha Boey’i 30+5 milyon Euro’ya Bayern Münih’e satarak Türkiye rekoru kırdı.

Sacha Boey Bayern Munihte Ilk Antrenmanina Cikti 1706622501 5086

Arda Güler'den iddialı sözler: İlk sezonumda 5 kupa kazandım Arda Güler'den iddialı sözler: İlk sezonumda 5 kupa kazandım
  • Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nu 30+5 milyon Euro’ya Brighton’a göndererek rekoru egale etti.

Ferdi Kadıoğlu4

  • Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro’ya Benfica’ya transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu (2)

2024’ün Yıldız İsimleri

  • Galatasaray: Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Victor Osimhen
  • Fenerbahçe: Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci
  • Beşiktaş: Semih Kılıçsoy, Rafa Silva
  • Trabzonspor: Simon Banza
  • Alanyaspor: Oğuz Aydın

Unutulmaz Anlar:

  • Victor Osimhen’in Antalyaspor’a attığı röveşata golü, yılın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Osimhen Röveşata

  • Fenerbahçe’nin U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkması, futbol gündeminde geniş yer buldu.
  • Galatasaray’ın “Mayıslar Bizimdir” koreografisi, taraftarların en çok beğendiği görsellerden biri oldu.

Galatasaray Mayıslar Bizimdir

Kaynak: HABER MERKEZİ