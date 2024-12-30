2024 yılı gayrimenkul satış verileri açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir şehirler sıralamasında zirveyi alırken, ilçelerde sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2024 yılında toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz el değiştirdi. Gayrimenkul satışları, özellikle büyükşehirler ve deprem bölgesindeki ilçelerde yoğunlaştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir zirvede

Türkiye genelindeki en fazla gayrimenkul satışı, 326 bin 737 adetle İstanbul’da gerçekleşti. Bu satış, tüm Türkiye’deki gayrimenkul işlemlerinin yaklaşık %9’unu oluşturdu. İstanbul’u, 191 bin 929 satışla Ankara ve 132 bin 809 satışla İzmir izledi. Bursa 102 bin 950 satışla dördüncü, Antalya ise 101 bin 726 satışla beşinci sırada yer aldı.

İlçelerde zirve Şehitkamil’in oldu

İlçe bazında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 2024 yılında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla Türkiye’nin en çok satış yapılan ilçesi oldu. Şehitkamil’i, 28 bin 803 satışla İstanbul’un Esenyurt ilçesi izlerken, Gaziantep’in bir diğer ilçesi Şahinbey 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Başkent Ankara’nın kalabalık ilçesi Çankaya ise 25 bin 26 satışla dördüncü sırada yer aldı. Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

Konut satışları 1,2 milyonu aştı

2024 yılı boyunca toplam 1 milyon 256 bin 901 konut satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, gayrimenkul sektöründeki hareketliliği ve özellikle büyükşehirlerdeki talebin devam ettiğini gösteriyor. Hem büyük şehirlerde hem de deprem bölgelerinde yoğunlaşan satışlar, konut sektörünün güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.