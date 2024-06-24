Dünyaca ünlü dergi The Netizens Report'un düzenlediği oylama sonucunda, 2024 yılının "Yaşayan En Güzel Kadını" unvanı Sıla Türkoğlu'na layık görüldü. Sıla Türkoğlu, oy kullanarak belirlenen bu prestijli unvanı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Halil İbrahim Ceylan en yakışıklı Türk erkeği seçildi

Aynı oylamada Türkiye'nin "En Yakışıklı Erkeği" unvanı ise Halil İbrahim Ceylan'a verildi. Ceylan, Kirli Sepeti dizisindeki performansı ve karizmatik görünümüyle dikkat çekiyor ve bu unvanı alarak Türk erkeklerinin gururu oldu.

Sıla Türkoğlu, dünya genelinde yapılan oylamada "Yaşayan En Güzel Kadın" seçilirken, Çinli oyuncu Zhang Zhehan "Yaşayan En Yakışıklı Erkek" olarak birinci sırayı aldı. Dilraba Dilmurat ikinci, Hande Erçel ise üçüncü oldu.