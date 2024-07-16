ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin, ÖSYM Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Ersoy, "YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşaması bugün sona erdi. ÖSYM olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil. Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar" diye konuştu.

Birincileri açıkladı

Ersoy, sınav alanlarına göre birinci olan adayları açıklayarak, "Temel Yeterlilik Testi birincimiz Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç, Alan Yeterlilik Testleri birincilerimiz eşit ağırlıkta Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, sayısalda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, sözel alanında ise Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci olmuştur" dedi.

Yabancı Dil Testi birincilerini de paylaşan Ersoy; Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Rusça'da Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar'ın birinci olduğunu açıkladı.

Ersoy, sınav sonucunu öğrenen adaylardan, sonuç sayfasında aşırı yük oluşmaması ve tüm adayların sonucunu rahatça öğrenmesi için sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmemelerini istedi.