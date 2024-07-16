Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen 2024-YKS sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler de belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, basın toplantısında sınav sonuçlarını duyurdu.

Ersoy, konuşmasında 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kahramanlık destanını hatırlatarak şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını iletti. Ayrıca, 3 milyondan fazla adayın heyecanlı bekleyişinin sona erdiğini ve adayların sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceğini bildirdi.

İstanbul'dan 5 aday birinci oldu

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Ersoy, büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik etti ve bu başarının arkasında aileler ve öğretmenlerin büyük desteğinin olduğunu vurguladı.

2024 YKS birincileri

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi:

Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri

Eşit Ağırlık: Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul.

Sayısal: Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ.

Sözel: Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize.



Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri

Almanca: Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul.

Arapça: Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul.

Fransızca: Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul.

İngilizce: Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul.

Rusça: Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara.

Sonuçlar internette

Ersoy, adaylardan, aşırı yük oluşmaması için sonuçları tekrar tekrar internet üzerinden sorgulamamalarını istedi ve YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.