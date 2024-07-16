2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının kurumun resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, adaylarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. https://t.co/DSW9d9LH7S — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) July 16, 2024

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden öğrenebileceklerdir. Bu yıl da adaylar, dijital ortamda sonuçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler.

Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet adresine veya mobil uygulamasına giriş yaparak, T.C. Kimlik Numaraları ve belirledikleri şifreleri kullanabilirler. Sonuç belgesi, herhangi bir posta yoluyla gönderilmeyecektir.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih dönemi hakkında da gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti. Üniversite adaylarının dikkatle takip etmeleri gereken süreçler hakkında detaylı bilgiler, önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından paylaşılacaktır.