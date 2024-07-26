YKS 2024 tercih dönemi, adaylar için kritik bir süreç olarak başladı. ÖSYM, merakla beklenen YKS tercih kılavuzunu nihayet açıkladı. Bu kılavuz, üniversite ve bölümlere dair önemli bilgileri içeriyor. Adaylar, tercihlerini yaparken bu kılavuzu kullanarak en uygun seçimleri yapabilecekler.

YKS tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM, 2024 YKS tercih kılavuzunu 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 16:00’da yayımladı. Kılavuz, üniversite ve bölüm kontenjanları, puan türleri, başarı sıralamaları ve diğer kritik detayları içeriyor. Tercihler, 25 Temmuz'dan 2 Ağustos 2024'e kadar ÖSYM'nin AİS sistemi veya mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek.

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Tercih süreci ve kurallar

Tercih Süresi : Adaylar, tercihlerini 25 Temmuz 2024 saat 16:00’dan itibaren yapabilecekler. Tercihler, 2 Ağustos 2024 saat 23:59’a kadar kabul edilecektir.

: Adaylar, tercihlerini 25 Temmuz 2024 saat 16:00’dan itibaren yapabilecekler. Tercihler, 2 Ağustos 2024 saat 23:59’a kadar kabul edilecektir. Tercih Yapma Şekli: Tercihler sadece elektronik ortamda yapılacak. Posta yoluyla veya başvuru merkezlerinden yapılan başvurular geçerli olmayacak. Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM AİSsisteminden yapacaklardır.

Tercih ekranı ve kullanımı

YKS tercih ekranı, adayların ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği bir platform olacak. Adaylar, ekranın sol menüsünden tercih ekranına ulaşarak, üniversite ve bölümlerini seçebilecekler. Her aday, tercih listesinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek.

Yerleştirme işlemleri ve öncelik kriterleri

Yerleştirme işlemleri sırasında, aynı programı tercih eden adaylar arasında puan, başarı sıralaması ve diğer kriterlere göre öncelik belirlenecek. Eşitlik durumunda, puanları yüksek olan adaylara, sınav puanı büyük olanlara ve diğer öncelik kriterlerine göre sıralama yapılacak.

Sonuçların duyurulması

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM sonuç sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla açıklanacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek. Sonuçlar internet üzerinden duyurulacak ve yurt dışı üniversitelerine yerleştirilen adaylara gerekli yazılar verilecektir.