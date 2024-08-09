Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 4 Ağustos’ta sona erdi.

Şimdi gözler üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte!

Sonuçların açıklanması bekleniyor

YKS tercih sonuçlarının, tercihlerin tamamlanmasının ardından 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Bu durumda, sonuçların 19 Ağustos’taki üniversite kayıtları başlamadan önce duyurulması tahmin ediliyor. Ancak, ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Adaylar, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanacaklar. Sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. Ayrıca, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek tercihler için bekleyiş

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihlerine yerleşemeyen adaylar ek tercihler için süreçleri takip edecek.

Üniversite adayları, sonuçların açıklanmasını dört gözle beklerken, detaylı bilgi ve güncellemeler için ÖSYM’nin duyurularını takip etmeye devam etmelidir.