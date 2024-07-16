Adaylar, 17 Temmuz'da erişime açılacak ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar üniversite tercih sürecine girecek.

Taban puanları ve başarı sıralamaları

2024 YKS Üniversite Taban Puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla belirlenecek. Bu kılavuzda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin geçtiğimiz yılın alım puanlarına yer verilecek ve adayların tercih yaparken referans alabilecekleri bilgiler sunulacak.

Öğrencilerin tercih süreci

Öğrenciler, tercihlerini yaparken aldıkları YKS puanlarını ve bu puanlara göre belirlenen başarı sıralamalarını dikkate alarak ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden tercihlerini tamamlayacaklar. Tercih süreci boyunca, adayların belirli bir süre içinde tercihlerini onaylamaları gerekecek.

Resmi açıklama bekleniyor

Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, 2024 YKS Üniversite Taban Puanları ve kontenjanları resmi olarak açıklanacak ve adaylar bu bilgiler doğrultusunda tercihlerini değerlendirebilecekler.