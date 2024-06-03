Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Aday Sayıları ve Sınav Detayları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yazılı açıklamasına göre, 2024-YKS'ye 3 milyondan fazla aday başvuru yaptı. 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ise 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi'ne (YDT) toplam 233 bin 389 aday katılacak.

Sınav Merkezleri ve Katılım

Sınavlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa, Hırvatistan Zagreb ve Türkiye'deki 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulanacak. Adayların 1 milyon 614 bin 728’i kadın, 1 milyon 506 bin 150’si erkek olarak kaydedildi. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.

Eğitim Geçmişleri ve Başvuru Durumları

Adayların eğitim geçmişleri çeşitlilik göstermekte; 989 bin 191’i Anadolu liselerinden, 741 bin 986’sı meslek liselerinden, 590 bin 284’ü açık öğretim liselerinden geliyor. Ayrıca, 1 milyon 428 bin 926 aday sınava ilk kez başvururken, 822 bin 245 aday ikinci kez, 459 bin 971 aday üçüncü kez sınava girecek.

Engelli Adaylar ve Destek

TYT'ye 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334 ve YDT'ye ise 1.032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için özel okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacak ve tüm engelli adayların sınavlarını rahatça tamamlayabilmeleri için gereken tüm tedbirler alındı.

Görevli Sayısı ve Organizasyon

YKS'de 1 milyon 97 bin 82 görevli yer alacak. TYT'de 438 bin 684, AYT'de 282 bin 812 ve YDT'de ise 36 bin 46 görevli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve diğer kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışılacak. Görevlilere her sınav için ayrı ayrı ücret ödenecek.

Güvenlik ve İş Birliği

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavların güven ve huzur içinde geçmesi için tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarını ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ersoy, sınav sürecine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.