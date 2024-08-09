Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 11 Ağustos Pazar günü yapılacak. Bu yıl, 101 bin 96 adayın katılacağı sınavda, 15 bin 162 görevli yer alacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Sınav Güvenliği ve Organizasyon Sınavın güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 249 emniyet mensubu görevlendirildi. Ayrıca, sınav 81 ilde, toplamda 87 sınav merkezinde ve 349 binada, 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü 10.00’dan sonra binalara alınmayacağı ve sınavın 10.15’te başlayıp 13.15’te sona ereceği belirtildi. Adaylara 180 dakika süre tanınacak.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kimlik ve Engel Durumları Adayların kimlik kartlarını kaybetmeleri durumunda, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı ifade edildi. Bu yıl 267 engelli adayın sınava başvurduğu ve 746 adayın, şehit ve gazilerin eş ve çocuklarıyla beraber sınav ücretinden muaf tutulduğu bilgisi verildi.

Sınav sonuçlarının 29 Ağustos tarihinde açıklanması planlanıyor.