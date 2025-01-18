İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024'te doğan bebekler arasında en çok tercih edilen isimler belli oldu. Kız çocuklarında "Defne", erkeklerde ise "Alparslan" ismi öne çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre, 2024'te 7 bin 661 kız bebeğe "Defne", 8 bin 304 erkek bebeğe ise "Alparslan" ismi verildi. Defne, 2023'teki popülaritesini sürdürerek 2024'ün en çok tercih edilen kız ismi oldu.

2024’te ikiz, üçüz ve dördüz bebek sayısında artış

2024 yılında, 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğumu kaydedildi. Bu sayı, bebeklerin ailelerine ve ülkenin demografik yapısına olan etkilerini gözler önüne serdi.

2023 yılındaki en popüler isimler, 2024'te de benzer şekilde tercih edildi. Kızlarda "Asel" ve "Zeynep", erkeklerde ise "Göktuğ" ve "Yusuf" sıklıkla kullanılan isimler arasında yer aldı.