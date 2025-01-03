Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Eski Yıla Eskimeyen Şarkılarla Veda Yeni Yıl Konseri”, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) yararına düzenlendi. Gecede, Kaan Sekban ve İbrahim Yazıcı sahne alırken, sinemacı Sinem Yalçınkaya ve müzikle destek sağlayan Hakan Hakgönül ile Bora Çamoğlu, konseri renklendirdi.

Yeni yıla coşkulu bir veda

Konserde, Kaan Sekban ve Sinem Yalçınkaya tarafından seslendirilen şarkılara İbrahim Yazıcı piyanoda, Hakan Hakgönül bateride ve Bora Çamoğlu kontrbasta eşlik etti. Kaan Sekban, hem espirili üslubu hem de güçlü sesiyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Katılımcılar, 2024 yılına veda ederken 2025 yılına coşkuyla merhaba dedi.

“Tebrikler Kovuldunuz” TÜRGÖK kitaplığında

Gecenin sonunda, TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, İstanbul’dan gönüllü olarak gelen sanatçılara teşekkür plaketleri takdim etti. Kaan Sekban’ın kitabı “Tebrikler Kovuldunuz”, gecede de büyük ilgi gördü. Sekban’ın bu eseri, TÜRGÖK tarafından kabartma kitap olarak basılarak, görme engelli bireylerin de okuması için TÜRGÖK Ödünç Kabartma Kitap raflarındaki yerini aldı.

Bir gecede sanat ve destek bir araya geldi

Bu özel gece, sadece eğlenceli bir konser olmanın ötesinde, görme engelli bireyler için daha fazla kabartma ve sesli kitap üretimini destekleyen bir organizasyon oldu. TÜRGÖK’ün misyonu doğrultusunda, bu tür etkinlikler, sanatın ve sosyal sorumluluğun birleşmesini sağlayarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.