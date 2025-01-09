Türkiye'de doğalgaz hattı bulunmayan evlerde temel ihtiyaçlardan biri olan tüp, 2024 yılı boyunca ardı ardına gelen zamlarla dikkat çekti. 31 Aralık 2024’te 902 liraya kadar çıkan tüp fiyatları, 9 Ocak itibarıyla 63 lira daha zamlanarak 965 liraya yükseldi.

2024 yılı boyunca tüp fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşları zor durumda bırakırken, tüp fiyatlarının 31 Aralık'ta 902 liraya bulması, yıl sonu en yüksek seviyeye ulaşıldığını gösterdi. 2024'te tüp fiyatları toplamda 19 kez zamlandı.

Son 10 yılda tüp fiyatlarının değişimi

Son 10 yılda tüp fiyatlarında yaşanan değişim dikkat çekici bir grafik oluşturuyor. 1 Ocak 2015'te 65,5 lira olan 12 kilogramlık tüp, 9 Ocak 2025'te ise 965 liraya kadar çıkmış durumda. Yıllık artışlar, özellikle son beş yılda büyük bir ivme kazandı.

Ekonomim’in derlemesine göre yıllık mutfak tüpü fiyatındaki 10 yıllık değişim şöyle:

1 Ocak 2015: 65,5 lira

1 Ocak 2016: 74 lira

1 Ocak 2017: 81 lira

1 Ocak 2018: 93,5 lira

1 Ocak 2019: 99 lira

1 Ocak 2020: 119,5 lira

1 Ocak 2021: 122 lira

1 Ocak 2022: 238 lira

1 Ocak 2023: 334 lira

1 Ocak 2024: 590 lira

9 Ocak 2025: 965 lira