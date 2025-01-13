Dünyanın en popüler video platformu YouTube'un en çok kazanan Türk YouTuber'ları 2024 yılına ait tahmini kazançlarıyla dikkat çekiyor. SocialBlade'in açıkladığı verilere göre, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi isimler zirveye yerleşti. İşte 2024 yılına ait en çok kazanan YouTuber'ların yıllık tahmini kazançları:

Ruhi Çenet: 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)

Orkun Işıtmak: 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)

Tuna Tavus: 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)

Testo Taylan: 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)

Deli Mi Ne?: 18.424.000 TL (519.000 dolar)

Mertcan Bahar: 17.750.000 TL (500.000 dolar)

Alper Rende: 13.800.000 TL (391.400 dolar)

Burak Oyunda: 2.000.000 TL (58.000 dolar)

Ruhi Çenet, 113 milyon TL'lik kazancıyla listenin zirvesinde yer alırken, Orkun Işıtmak ise 120 milyon TL ile ikinci sırada bulunuyor. Bu kazançlar, YouTube Premium, Google AdSense ve reklam ajanslarıyla elde edilen gelirleri kapsamıyor. Kazançlar, kanalın abone sayısı, izlenme sayısı ve video yükleme sıklığı gibi faktörlere dayalı olarak SocialBlade tarafından tahmin ediliyor.