Futbol dünyasının nabzını tutan Transfermarkt, 2024 yılında en fazla seyirci çeken stadyumları açıkladı. Listeye Türkiye’den sadece Galatasaray’ın RAMS Park Stadyumu girmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların mabedi, 42 bin 467 kişilik ortalama seyirci kapasitesiyle 46. sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde River Plate var

Dünyanın en yüksek seyirci ortalamasına sahip stadyumu Arjantin ekibi River Plate’in efsanevi stadı Mas Monumental oldu. Stadyum, 84 bin 25 kişilik seyirci kapasitesiyle listenin zirvesine yerleşti.

İlk 3 sırada yer alan stadyumlar şöyle:

River Plate (Mas Monumental) - 84.025 seyirci Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) - 81.365 seyirci Bayern Münih (Allianz Arena) - 75.000 seyirci

Avrupa devleri listeyi domine etti

Listenin üst sıralarında Avrupa’nın köklü kulüpleri yer aldı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih, Almanya’nın seyirci gücünü gözler önüne sererken, Manchester United (Old Trafford) ve Real Madrid (Santiago Bernabeu) gibi devler de ilk 10’da kendilerine yer buldu.

Türkiye’den tek temsilci Galatasaray

Türkiye’den listeye girmeyi başaran tek kulüp Galatasaray oldu. RAMS Park, 42 bin 467 kişilik seyirci ortalamasıyla 46. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına verdikleri destekle Avrupa’nın en büyük futbol arenalarına rakip olmayı başardı.

İlk 10’da yer alan diğer stadyumlar

Manchester United (Old Trafford) - 73.701 seyirci Inter (Giuseppe Meazza) - 75.525 seyirci Real Madrid (Santiago Bernabeu) - 73.472 seyirci Milan (San Siro) - 72.091 seyirci Roma (Olimpico di Roma) - 62.778 seyirci West Ham (London Stadium) - 62.385 seyirci Marsilya (Orange Velodrome) - 61.736 seyirci