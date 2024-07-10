Evlenmek artık büyük bir servet gerektiriyor! 2024 yılı için yapılan hesaplamalara göre, yeni bir ev kurup salonda düğün yapmanın toplam maliyeti bir önceki yıla göre %69,4 artarak 589.405 ₺'ye yükseldi. Kır düğünleri ise %62,6 artışla tüm masrafları dahil 754.405 ₺'ye çıktı. Beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama ve diğer tüm giderler hesaplamaya dahil edilmiş olup, kına, nişan, takılar ve balayı masrafları bu hesaplara dahil edilmedi.

Evlenme Nedir? Şartları Nelerdir? - EkinLaw

Evlenme Maliyeti

(Salon Düğünü)

Evlenme Maliyeti

(Kır Düğünü)

2023

347.915 ₺

464.041 ₺

2024

589.405 ₺

754.405 ₺

Değişim

%69,4

%62,6

Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.

2024 yılında düğün salonu kiralamak büyük bir yük getiriyor!

Geçen yıla göre, düğün salonu kiralama masrafları %106,8 artış göstererek ortalama 70.000 ₺'ye çıktı. Kır düğünü alanı kiralamak ise %56,7 artışla 235.000 ₺'ye yükseldi. Bu yıl çeyiz alışverişi için harcanan miktar ise 150.000 ₺'yi aştı. Ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi çeyiz alışverişi kalemleri, 2023 yılına göre %68,7 artışla 170.099 ₺'ye ulaştı.

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Editör: Mehrican Candemir