Evlenmek artık büyük bir servet gerektiriyor! 2024 yılı için yapılan hesaplamalara göre, yeni bir ev kurup salonda düğün yapmanın toplam maliyeti bir önceki yıla göre %69,4 artarak 589.405 ₺'ye yükseldi. Kır düğünleri ise %62,6 artışla tüm masrafları dahil 754.405 ₺'ye çıktı. Beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama ve diğer tüm giderler hesaplamaya dahil edilmiş olup, kına, nişan, takılar ve balayı masrafları bu hesaplara dahil edilmedi.
|
Evlenme Maliyeti
(Salon Düğünü)
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Evlenme Maliyeti
(Kır Düğünü)
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2023
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347.915 ₺
|
464.041 ₺
|
2024
|
589.405 ₺
|
754.405 ₺
|
Değişim
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%69,4
|
%62,6
Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.
2024 yılında düğün salonu kiralamak büyük bir yük getiriyor!
Geçen yıla göre, düğün salonu kiralama masrafları %106,8 artış göstererek ortalama 70.000 ₺'ye çıktı. Kır düğünü alanı kiralamak ise %56,7 artışla 235.000 ₺'ye yükseldi. Bu yıl çeyiz alışverişi için harcanan miktar ise 150.000 ₺'yi aştı. Ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi çeyiz alışverişi kalemleri, 2023 yılına göre %68,7 artışla 170.099 ₺'ye ulaştı.