Evlenmek artık büyük bir servet gerektiriyor! 2024 yılı için yapılan hesaplamalara göre, yeni bir ev kurup salonda düğün yapmanın toplam maliyeti bir önceki yıla göre %69,4 artarak 589.405 ₺'ye yükseldi. Kır düğünleri ise %62,6 artışla tüm masrafları dahil 754.405 ₺'ye çıktı. Beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama ve diğer tüm giderler hesaplamaya dahil edilmiş olup, kına, nişan, takılar ve balayı masrafları bu hesaplara dahil edilmedi.

Evlenme Maliyeti (Salon Düğünü) Evlenme Maliyeti (Kır Düğünü) 2023 347.915 ₺ 464.041 ₺ 2024 589.405 ₺ 754.405 ₺ Değişim %69,4 %62,6

Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.

2024 yılında düğün salonu kiralamak büyük bir yük getiriyor!

Geçen yıla göre, düğün salonu kiralama masrafları %106,8 artış göstererek ortalama 70.000 ₺'ye çıktı. Kır düğünü alanı kiralamak ise %56,7 artışla 235.000 ₺'ye yükseldi. Bu yıl çeyiz alışverişi için harcanan miktar ise 150.000 ₺'yi aştı. Ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi çeyiz alışverişi kalemleri, 2023 yılına göre %68,7 artışla 170.099 ₺'ye ulaştı.