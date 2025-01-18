Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında en çok şikayet edilen ürünleri açıkladı. Ayakkabılar, toplam başvuruların yüzde 13,2'sini oluşturdu ve bu kategoride 100 bin 448 başvuru alındı. Ayakkabıları, yüzde 4,86 ile kıyafetler takip etti.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri, 2024 yılında 7 milyar liralık uyuşmazlıkla ilgili toplam 755 bin 997 başvuru aldı. 762 bin 100 uyuşmazlık karara bağlanarak, yargı mercilerinin üzerindeki yük önemli ölçüde azaltıldı. Başvuruların parasal değeri 2023 yılına göre yüzde 75 artış gösterdi.

Elektronik başvuruların artışı

Başvuruların büyük bir kısmı elektronik ortamda yapıldı. 2024 yılı itibariyle başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden gerçekleşti, bu da elektronik başvuru yönteminin tercih edildiğini gösteriyor.

Tüketicilerin en çok "bedel iadesi" talep ettiği başvurular yapıldı. 2024'te yaklaşık 293 bin başvuruda bu talep öne çıkarken, 204 bin başvuruda ürün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi talep edildi. Diğer talepler arasında ücretsiz onarım ve bedel indirimi yer aldı.

En çok şikayet edilen ürünler:

Ayakkabılar: Yüzde 13,2 (100 bin 448 başvuru)

Kıyafetler: Yüzde 4,86 (36 bin 800 başvuru)

Kredi Kartı Üyelik Ücreti: Yüzde 4,85 (36 bin 725 başvuru)

Cep Telefonları: Yüzde 4,09 (30 bin 959 başvuru)

Mobilya: Yüzde 3,94 (29 bin 846 başvuru)

İnternet Abonelikleri: Yüzde 3,80 (28 bin 733 başvuru)

GSM Aboneliği: Yüzde 2,82 (21 bin 328 başvuru)

Sektörel bazda en fazla başvuru yapılan alan, yüzde 58,79 ile perakende ticaret oldu. Bu sektörü, finansal hizmetler ve abonelik hizmetleri sektörleri takip etti.