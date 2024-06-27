Türkiye'de 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara konut satış rakamları açıklandı. Verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,8 azalarak 9 bin 24'e geriledi. TÜİK'in verileri, yabancıların en çok tatil bölgelerini tercih ettiğini gösteriyor. Mayıs ayında ise yabancılara konut satışı %34,8 düşüşle 2 bin 64 olarak kaydedildi.
İşte Yabancılara En Çok Konut Satılan 10 Şehir:
- Antalya: Yılın ilk 5 ayında yabancılara 3 bin 275 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 6 bin 446 idi.
- İstanbul: 3 bin 128 konut satışı gerçekleşti. 2023 yılında ise bu rakam 5 bin 329'dü.
- Mersin: Yabancılar 826 konut satın aldı. Geçen yıl bu sayı 1.231 idi.
- Ankara: 221 konut satışı yapıldı. 2023 yılında bu rakam 504'tü.
- Yalova: 210 konut satıldı. Geçen yıl ise 427 konut satılmıştı.
- Bursa: Yabancılara 207 konut satıldı. 2023 yılında bu rakam 443'tü.
- İzmir: 158 konut satıldı. Geçen yıl ise 373 konut satılmıştı.
- Kocaeli: 150 konut satışı gerçekleşti. 2023'te bu rakam 240'tı.
- Aydın: 134 konut satıldı. Geçen yıl ise bu sayı 203'tü.
- Trabzon: Karadeniz'in gözde kenti Trabzon'da 121 konut satıldı. Geçen yıl ise 207 konut satılmıştı.
Editör: Nurican ALBAYRAK