Türkiye'de 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara konut satış rakamları açıklandı. Verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,8 azalarak 9 bin 24'e geriledi. TÜİK'in verileri, yabancıların en çok tatil bölgelerini tercih ettiğini gösteriyor. Mayıs ayında ise yabancılara konut satışı %34,8 düşüşle 2 bin 64 olarak kaydedildi.

İşte Yabancılara En Çok Konut Satılan 10 Şehir:

Antalya: Yılın ilk 5 ayında yabancılara 3 bin 275 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 6 bin 446 idi. İstanbul: 3 bin 128 konut satışı gerçekleşti. 2023 yılında ise bu rakam 5 bin 329'dü. Mersin: Yabancılar 826 konut satın aldı. Geçen yıl bu sayı 1.231 idi. Ankara: 221 konut satışı yapıldı. 2023 yılında bu rakam 504'tü. Yalova: 210 konut satıldı. Geçen yıl ise 427 konut satılmıştı. Bursa: Yabancılara 207 konut satıldı. 2023 yılında bu rakam 443'tü. İzmir: 158 konut satıldı. Geçen yıl ise 373 konut satılmıştı. Kocaeli: 150 konut satışı gerçekleşti. 2023'te bu rakam 240'tı. Aydın: 134 konut satıldı. Geçen yıl ise bu sayı 203'tü. Trabzon: Karadeniz'in gözde kenti Trabzon'da 121 konut satıldı. Geçen yıl ise 207 konut satılmıştı.