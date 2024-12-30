Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ne göre yoksulluk oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,6 oldu. Çocuklarda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski artıyor: 0-17 yaş grubundaki çocukların neredeyse yüzde 39'u yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı. 2024 yılında Türkiye'de eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,6 seviyesine ulaştı. Yoksulluk sınırında yaşanmakta olan bu artış, gelir eşitsizliğini daha da derinleştiriyor. Türkiye’deki hanelerin büyük bir kısmı, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşıyor.

Farklı eğitim düzeylerine göre yoksulluk oranı

Yoksulluk oranı, eğitim durumu ile de yakından ilişkili. TÜİK verilerine göre, en yüksek yoksulluk oranı okul bitirmeyen bireylerde görülmekte ve bu oran yüzde 24,7'ye kadar çıkıyor. Yükseköğretim mezunlarında ise yoksulluk oranı yüzde 2,7.

Hanehalkı yapısına göre yoksulluk oranı değişiyor

Hanehalkı tipine göre de yoksulluk oranlarında farklılıklar gözlemleniyor. En düşük yoksulluk oranı, tek kişilik hanelerde yüzde 6,5 olarak gerçekleşirken, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerde ise yoksulluk oranı 3,1 puan artarak yüzde 10,8'e çıktı. Yoksulluk oranı, aile yapısındaki değişikliklere paralel olarak farklılık gösteriyor.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski artıyor

2024 yılında yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan bireylerin oranı yüzde 29,3 olarak hesaplandı. Bu oran, özellikle 0-17 yaş grubunda yüksek, bu yaş grubundaki çocukların neredeyse yüzde 39'u yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Konut masrafları ve borçlar: aile ekonomilerini zorluyor

Konut masrafları, Türkiye'deki haneler için önemli bir ekonomik yük oluşturuyor. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı yüzde 13,6’ya düşerken, diğer hanelerde bu masraflar "biraz" yük getirmeye devam ediyor. Buna ek olarak, nüfusun yüzde 56,8’i herhangi bir borç veya taksit ödemesi yapmak zorunda kaldı.