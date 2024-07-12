31 Mart 2024 tarihinde 34,8 milyon olan toplam yatırımcı sayısı, 30 Haziran 2024 itibarıyla 35,3 milyona yükseldi. Bu dönemde, bakiyeli yatırımcı sayısı 11 milyon 20 bin 539 olarak kaydedildi. Yılın ikinci çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 222 bin 137 oldu. En çok yeni yatırımcı 398 bin 33 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı ise 295 bin 741 olarak gerçekleşti.

Toplam menkul kıymet değeri, 30 Haziran 2024 sonunda 18,29 trilyon liraya yükseldi.

2. çeyrek dönemi istatistikleri

Toplam hesap sayısı: 80,3 milyondan 82,6 milyona çıktı.

Bakiyeli hesap sayısı: 15,5 milyon oldu.

Halka arz edilen şirketler: 20 şirket halka arz edildi ve 44,26 milyar lira toplandı.

Yatırımcıların halka arza katılım sayısı: 52 milyon 609 bin.

Pay senetleri ve yatırım fonları

Pay senetleri portföy değeri: 14,06 trilyon liraya yükseldi.

Yatırımcı sayısı: 7 milyon 646 bin 639 oldu.

Yatırım fonları portföy değeri: 3,04 trilyon liraya çıktı.

Yatırım fonları yatırımcı sayısı: 5 milyon 5 bin oldu.

Diğer önemli gelişmeler

Devlet İç borçlanma araçları portföy değeri: 796,9 milyar lira, yatırımcı sayısı ise 17 bin 180 oldu.

Kitle fonlaması yatırımcı sayısı: 41 bin 16'ya çıktı.

Toplam ihraç edilen borçlanma araçları nominal değeri: 321 milyar 644 milyon 957 bin 300.

Borçlanma araçları ihraç eden şirket sayısı: 105 reel sektör, 333 diğer ihraççı şirket olmak üzere toplam 438.