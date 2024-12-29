2024 yılı itibarıyla Türk siyasetinde en çok konuşulan isimler belli oldu. Siyasi analizler ve kamuoyu araştırmalarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zirveyi kimseye bırakmadı. Erdoğan, Türk siyasetinin en güçlü figürü olarak 2024'te de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Erdoğan’ı, uzun yıllardır hükümetin önemli figürlerinden biri olan Devlet Bahçeli izliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, 2024 yılında da siyasi gündemi etkileyen önemli açıklamalar yaptı.

Muhalefet partilerinin liderleri de dikkat çekti

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. Özel, özellikle yaptığı sert açıklamalar ve partisini yeniden şekillendirme çabalarıyla 2024'te gündemde kalmaya devam etti. Ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hem Türkiye’nin dış politikasına yönelik sert çıkışları hem de mülteci karşıtı politikalarıyla sıklıkla konuşuldu.

Siyasi çatışmalar ve koalisyon senaryoları gündemde

Gelecek vaat eden siyasetçiler arasında yer alan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da dikkatleri üzerine topladı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin liderleri, özellikle ekonomik sorunlar ve iktidarın politikaları hakkında yaptıkları eleştirilerle öne çıkıyor.

Yeni isimler de yükseliyor: Müsavat Dervişoğlu

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Yenilik Partisi Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Genç yaşına rağmen siyasetteki etkinliği hızla artan Dervişoğlu, geleceğin öne çıkan isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

2024 yılında Türkiye siyasetinde bu 7 ismin daha fazla gündemde olacağı ve kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edeceği kesin