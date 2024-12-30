Sporting CP forması giyen İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, 2024 yılının en golcü futbolcusu oldu. Gyökeres, 56 maçta 52 golle zirveye yerleşti.

2024’ün en golcü futbolcuları listesi

Tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 52 gol atan Viktor Gyökeres, dünyada 2024’ün en golcü futbolcusu oldu. Listede ikinci sırayı Barcelona'nın Robert Lewandowski (40 gol) alırken, Bayern Münih'ten Harry Kane ise 39

golle üçüncü sırada yer aldı. Manchester City'nin Erling Haaland 38 golle dördüncü, Real Madrid’in Kylian Mbappe ise 37 golle beşinci oldu.

Süper Lig'in 2024 gol kralı Piatek

Trendyol Süper Lig'in 2024 yılında en fazla gol atan futbolcusu Başakşehir’in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek oldu. Piatek, 2024’te Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 23 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin Edin Dzeko 36 maçta 18 golle ikinci sırada, Galatasaraylı Mauro Icardi ise 24 maçta 17 golle üçüncü oldu.

2024’te en golcü Türk futbolcusu Kemal Rüzgar

2024 yılının en golcü Türk futbolcusu Sarıyer’in forveti Kemal Rüzgar oldu. 28 yaşındaki oyuncu, 2024’te 34 maçta 28 gol attı. Djurgardens'te oynayan Deniz Hümmet 24 golle ikinci sırada yer alırken, Kenan Karaman ve Kerem Aktürkoğlu ise 19’ar golle listeye adlarını yazdırdı.